Real Madrid vs Atlético Madrid se enfrentan por la semifinal de la Supercopa de España 2026, un nuevo capítulo del clásico madrileño que se disputará este jueves 8 de enero en el King Abdullah Sports City de Yeda (Arabia Saudí). Los aficionados de ambos equipos y seguidores del fútbol internacional podrán seguir este partidazo EN VIVO y EN DIRECTO, con transmisión por televisión y plataformas de streaming en distintos países. A continuación, te contamos a qué hora empieza el Real Madrid vs Atlético Madrid, qué canales lo transmiten y cómo verlo ONLINE desde España, Perú y el resto del mundo.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid HOY?

El partido de Real Madrid vs Atlético Madrid por la semifinal de la Supercopa de España, será este jueves 8 de enero del 2026 a la 2:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio King Abdullah Sports City.

Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO: revisa en qué canales transmiten el partido, a qué hora empieza y dónde ver la semifinal de la Supercopa de España ONLINE. / OSCAR DEL POZO

Hora del partido, Real Madrid vs Atlético Madrid

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 p.m.

4:00 p.m. España: 8:00 p.m.

Canal TV para ver Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO

La transmisión del partido entre Real Madrid vs Atlético Madrid será transmisitido en América TV y Movistar Deportes para todo el Perú. En streaming lo podrás ver por América TV GO. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

Por otra parte, en Colombia, Argentina, Ecuador y Venezuela, el partido va por Win Sports, Flow Sports, El Canal del Fútbol y Meridiano, respectivamente. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

Finalmente, en México y otros países de Centroamérica, la semifinal de la Supercopa de España será transmistido por Sky Sports. Mientras que, en Estados Unidos lo podrás ver por televisión en Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

Movistar+ (España) – señal principal para seguir el partido en directo en España.

– señal principal para seguir el partido en directo en España. América TV / América TVGO (Perú) – transmisión gratuita y en abierto en Perú.

– transmisión en Perú. Flow Sports (Argentina / Paraguay) – cobertura para el público sudamericano.

– cobertura para el público sudamericano. Disney+ Premium (Brasil) – disponible en señal de streaming en Brasil.

– disponible en señal de streaming en Brasil. Win+ Fútbol (Colombia)

Sky Sports (México) – principales señales en la región.

– principales señales en la región. ESPN 2 y ESPN Deportes / fuboTV (Estados Unidos) – alternativas para ver el encuentro.

¿Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid EN DIRECTO? Cable y streaming ONLINE

País Horarios Canal TV Streaming Perú 2:00 p.m. América TV y Movistar Deportes América TV GO Colombia 2:00 p.m. Win Sports Win+ Ecuador 2:00 p.m. El Canal del Fútbol ECDF Argentina 4:00 p.m. Flow Sports Flow Brasil 4:00 p.m. Disney+ Premium Disney+ Premium Paraguay 4:00 p.m. Flow Sports Flow Uruguay 4:00 p.m. Flow Sports Flow Chile 4:00 p.m. Canal sin confirmar Canal sin confirmar Venezuela 3:00 p.m. Meridiano y Televen inter Costa Rica 1:00 p.m. Sky Sports Sky+ México 1:00 p.m. Sky Sports Sky+ Estados Unidos 3:00 p.m. ESPN2, ESPN Deportes ESPN App España 8:00 p.m. Movistar Liga de Campeones Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo Real Madrid vs Atlético Madrid

