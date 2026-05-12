Florentino Pérez volvió a colocarse en el centro de la escena en España y remeció a los medios de comunicación con un mensaje directo. El máximo dirigente de Real Madrid anunció que convocará elecciones a la presidencia y confirmó que volverá a postular para mantenerse al frente del club blanco.

Frente a las cámaras en Valdebebas, Florentino dejó claro que no piensa abandonar el cargo. “Lamento decirles que no voy a dimitir”, afirmó visiblemente molesto, antes de explicar que ya pidió a la Junta Electoral iniciar el proceso para elegir a la nueva directiva del club madrileño.

El presidente también justificó la decisión señalando que existe una campaña en su contra. “Se ha creado una situación absurda para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del club”, comentó. Además, reconoció que los recientes resultados deportivos han aumentado las críticas hacia su gestión.

"NO VOY A DIMITIR" Florentino Pérez desactivó los rumores en Real Madrid. pic.twitter.com/EI20IQ4VAV — SportsCenter (@SC_ESPN) May 12, 2026

Florentino incluso desafió a quienes buscan competir con él en las elecciones. “Dicen que hay gente moviéndose en la sombra para presentarse, pues que se presenten. Invito a todos aquellos que quieran presentarse a que tengan la oportunidad de hacerlo. Voy a defender los intereses de los socios del Real Madrid”, señaló.

Otro de los temas que abordó fue su estado de salud, luego de varios rumores aparecidos en medios y redes sociales. “Dicen que no existo, que estoy enfermo, algunos han dicho que tengo un cáncer. Sigo presidiendo al Real Madrid y a mi empresa. Mi salud es perfecta“, finalizó.

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