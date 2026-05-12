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Florentino Pérez anuncia elecciones en Real Madrid y confirma que buscará seguir como presidente. (Foto: Getty)
Florentino Pérez anuncia elecciones en Real Madrid y confirma que buscará seguir como presidente. (Foto: Getty)
Por Redacción EC

Florentino Pérez volvió a colocarse en el centro de la escena en España y remeció a los medios de comunicación con un mensaje directo. El máximo dirigente de Real Madrid anunció que convocará elecciones a la presidencia y confirmó que volverá a postular para mantenerse al frente del club blanco.

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