¡Orgullo peruano! Este domingo 28 de junio, Evelyn Inga volvió a dejar en alto a nuestro país tras ganar la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Atletismo qué se desarrolló en Medellín, Colombia.

Con este logro la integrante del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 del Instituto Peruano del Deporte aseguraró su clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

En la prueba de media maratón marcha del torneo, Inga cronometró un tiempo de 1h 35min 34s para quedarse con el triunfo. El segundo lugar fue para la ecuatoriana Glenda Morejón y la mexicana Alejandra Ortega (1:38:09) completó el podio.

“Fue una marcha totalmente táctica, compitiendo con las mejores del continente, marchistas mundialistas y olímpicas. Fue una prueba muy dura, pero me preparé para este momento y ese trabajo está dando frutos”, mencionó Inga visiblemente emocionada.