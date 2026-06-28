Por Redacción EC

¡Orgullo peruano! Este domingo 28 de junio, Evelyn Inga volvió a dejar en alto a nuestro país tras ganar la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Atletismo qué se desarrolló en Medellín, Colombia.

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