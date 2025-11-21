F1 en vivo, Gran Premio de Las Vegas Fórmula 1 2024: sigue la carrera de Fórmula 1 en el circuito callejero de Las Vegas. En el asfalto de la Ciudad del Pecado, el británico Lando Norris pretende dar este fin de semana un paso hacia el mayor sueño de su vida: ganar el título de campeón del mundo de la Fórmula1.
Horario GP Las Vegas 2025
¿Cuándo es? La carrera del GP Las Vegas 2025 se celebrará el sábado 22 de noviembre. ¿A qué hora empieza? Mira los horarios por país a continuación.
Carrera
- 22:00 horas - México
- 23:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia
- 00:00 horas del domingo - Venezuela, Bolivia
- 01:00 horas del domingo - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay
- 5:00 horas del domingo - España, Alemania, Italia, Francia
Lando Norris, que acaba de cumplir 26 años, lidera con comodidad el campeonato de pilotos por delante de su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, y del tetracampeón mundial neerlandés, Max Verstappen, de Red Bull.
Intocable en las dos últimas carreras en México y Brasil, Norris llega con plena confianza a Las Vegas, Estados Unidos, donde se lanzará el esprint final de la temporada con el primer Gran Premio de un tríptico que también incluye Catar y Abu Dabi en las dos siguientes semanas.
Dónder ver F1 Las Vegas
Si estás en México: Disney Plus, Fox Sports y Fox Sports Premium (Total Play, Megacable, Star TV, Prime Video, Claro Video, Cinépolis Klic).
Si estás en Argentina: Disney Plus, Fox Sports en DirecTV (608 SD) y 1608 HD), Cablevisión Digital y Flow (26 SD y 107 HD).
Si estás en Perú: ESPN, Disney Plus, DirecTV.
Si estás en Chile: ESPN, Disney Plus, DirecTV.
Si estás en Ecuador: ESPN, Disney Plus, DirecTV.
Si estás en Colombia: ESPN, Disney Plus, DirecTV.
Si estás en Venezuela: ESPN, Disney Plus, DirecTV.
Si estás en Bolivia: ESPN, Disney Plus, DirecTV.
Si estás en Paraguay: ESPN, Disney Plus, DirecTV.
Si estás en Costa Rica: ESPN, Disney Plus.
Si estás en Uruguay: ESPN, Disney Plus, DirecTV.
Si estás en España: DAZN F1 y Movistar Plus.
F1 streaming: F1 TV Pro.
Clasificación de pilotos
- Lando Norris (GBR) 390 pts
- Oscar Piastri (AUS) 366
- Max Verstappen (NED) 341
- George Russell (GBR) 276
- Charles Leclerc (MON) 214
- Lewis Hamilton (GBR) 148
- Andrea Kimi Antonelli (ITA) 122
- Alexander Albon (THA) 73
- Nico Hülkenberg (GER) 43
- Isack Hadjar (FRA) 43
- Oliver Bearman (GBR) 40
- Fernando Alonso (ESP) 40
- Carlos Sainz Jr (ESP) 38
- Liam Lawson (NZL) 36
- Lance Stroll (CAN) 32
- Esteban Ocon (FRA) 30
- Yuki Tsunoda (JPN) 28
- Pierre Gasly (FRA) 22
- Gabriel Bortoleto (BRA) 19
- Franco Colapinto (ARG) 0
- Jack Doohan (AUS) 0
