Charles Leclerc recuperó la sonrisa en el circuito de Silverstone. El piloto monegasco se impuso este domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña 2026 y le devolvió a Ferrari un triunfo muy esperado, el primero del equipo italiano desde hace varios meses y el primero del propio Leclerc en casi dos años. La victoria llegó tras una carrera accidentada que terminó bajo el coche de seguridad, luego del accidente de Max Verstappen en las vueltas finales.

El piloto de Ferrari construyó su triunfo desde la largada. Aprovechó una mala salida del líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, para adueñarse del primer lugar y administrar la ventaja durante gran parte de la prueba. Aunque el joven italiano de Mercedes intentó presionarlo en distintos momentos, un problema mecánico terminó arruinando sus aspiraciones y lo dejó sin sumar puntos en una jornada que puede resultar decisiva para la pelea por el Mundial.

Detrás de Leclerc, George Russell protagonizó una gran remontada para finalizar segundo con Mercedes, mientras que Lewis Hamilton completó el podio en una jornada positiva para Ferrari. El británico, que corría ante su público, logró recuperarse de una penalización y mantuvo el tercer puesto pese a una investigación posterior. El accidente de Verstappen, cuando luchaba por las primeras posiciones, obligó a neutralizar la carrera y eliminó cualquier posibilidad de un cierre con batalla en pista.

El resultado también tuvo consecuencias directas en el campeonato. Antonelli conservó el liderato, pero vio reducida su ventaja tras abandonar la competencia, mientras Russell recortó una importante cantidad de puntos. Ferrari, por su parte, confirmó el salto de rendimiento que venía mostrando en las últimas carreras y alimentó la ilusión de volver a pelear por victorias de manera constante en la segunda mitad de la temporada.

Para Leclerc, el triunfo tuvo un valor especial. Después de una larga espera y de varias carreras en las que el ritmo no alcanzó para subir a lo más alto del podio, el monegasco volvió a celebrar en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario. Silverstone le permitió romper la sequía, darle a Ferrari su victoria número 250 en la Fórmula 1 y enviar un mensaje al resto de la parrilla: la escudería de Maranello vuelve a ser un serio aspirante a pelear por los primeros lugares.