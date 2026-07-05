Charles Leclers ganó el GP de Gran Bretaña en la Fórmula 1. (Foto: F1)
Charles Leclers ganó el GP de Gran Bretaña en la Fórmula 1. (Foto: F1)
Por Redacción EC

Charles Leclerc recuperó la sonrisa en el circuito de Silverstone. El piloto monegasco se impuso este domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña 2026 y le devolvió a Ferrari un triunfo muy esperado, el primero del equipo italiano desde hace varios meses y el primero del propio Leclerc en casi dos años. La victoria llegó tras una carrera accidentada que terminó bajo el coche de seguridad, luego del accidente de Max Verstappen en las vueltas finales.

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