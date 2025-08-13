París Saint-Germain Football Club y Tottenham Hotspur se miden por la Supercopa de Europa. Para no perderte el esperado duelo, ten en cuenta a qué hora empieza. A continuación, descubre el horario confirmado de inicio de este compromiso.
MIRA | Supercopa UEFA - PSG vs. Tottenham: dónde ver la transmisión del partido
¿A qué hora juegan PSG vs Tottenham?
El partido PSG vs Tottenham se juega hoy miércoles 13 de agosto de 2025, a partir de las 2:00 p. m. hora peruana. Mira la lista con los horarios por país.
- Lima, Perú: 14:00 horas - 2:00 PM
- Santiago, Chile: 15:00 horas - 3:00 PM
- Buenos Aires, Argentina: 16:00 horas - 4:00 PM
- Caracas, Venezuela: 15:00 horas - 3:00 PM
- Ciudad de México, México: 13:00 horas - 1:00 PM
- Quito, Ecuador: 14:00 horas - 2:00 PM
- Bogotá, Colombia: 14:00 horas - 4:00 PM
- Madrid, España: 21:00 horas - 9:00 PM
- Nueva York, EE. UU.: 15:00 horas - 3:00 PM
- Miami, EE. UU.: 15:00 horas - 3:00 PM