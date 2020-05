Jorge Luis Pinto, campeón nacional con Alianza Lima en 1997, título con el que se ganó el cariño de la afición blanquiazul, no renuncia a la idea de volver a La Victoria en una nueva experiencia profesional, a pesar de la reciente incorporación de Mario Salas al banquillo ‘íntimo’ y su proyecto a largo plazo.

El estratega colombiano reveló el último acercamiento que tuvo con el club victoriano y reafirmó que desea regresar a Matute.

“Hace año y medio me reuní con gente de Alianza en Bogotá. Era un secreto de estado, pero ya pasó mucho tiempo. Había la posibilidad, pero no se llegó a buen puerto, porque el Millonarios lo vio inoportuno”, dijo Pinto en diálogo con Azul y Blanco.

“Alianza tiene la libertad de contratar a quien crea conveniente. Marulanda puede llamar a cualquiera. Lo que no permito es que me falte el respeto. Porque yo he recorrido mucho, he ganado donde me ha tocado dirigir. En Alianza saben de mis principios y mis sentimientos. Aún tengo el sueño de volver y devolverle el estatus que merece”, continuó.

Ahmed se haría cargo del primer equipo

En las últimas horas, Víctor Hugo Marulanda reafirmó la opción de que Daniel Ahmed tome las riendas del primer equipo momentáneamente, si es que el campeonato se reanuda y Mario Salas, nuevo estratega del conjunto victoriano, continúa sin dirigir al plantel de forma presencial.

“Tenemos que saber cuándo el ‘profe’ Salas podría ingresar al Perú. Más allá de ello, hay muy buena comunicación entre todas las partes y puedo decir que el equipo va a estar en buenas manos si temporalmente el ‘profe’ Ahmed puede tener el equipo a su cargo”, señaló al respecto.