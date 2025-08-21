La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ha condenado enérgicamente los actos de violencia que llevaron a la suspensión y posterior cancelación del partido entre Independiente y la Universidad de Chile por Copa Sudamericana. A través de un comunicado, el ente rector del fútbol continental anunció que actuará con la máxima firmeza para castigar a los responsables.

“En relación con los acontecimientos ocurridos anoche, la Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio”, señaló el organismo.

Tras los incidentes, “la Conmebol se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria”, indicó la Conmebol.

“En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes”, añade el comunicado.

La Confederación reafirmó su compromiso con la erradicación de la violencia en el fútbol e hizo un llamado a los clubes a asumir su responsabilidad. “Instamos a todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse”, sentenció la Conmebol en su pronunciamiento.