Los fanáticos del fútbol y admiradores de una de sus figuras más grandes, Diego Armando Maradona, tienen una cita obligada. La señal DSports+ (Sports 10) y la plataforma DIRECTV GO han preparado una extensa programación especial Diego Maradona, reviviendo sus momentos cumbres en los mundiales de México 1986 e Italia 1990, además de ofrecer una selección de contenido audiovisual dedicado a su vida y legado.
La maratón televisiva cubre un amplio rango horario, permitiendo a los espectadores revivir desde sus históricos encuentros en la cancha hasta producciones que exploran su vida personal y profesional.
Los partidos históricos
La parrilla de programación se centra en la época dorada del “Pelusa” con la selección argentina, reviviendo los duelos que lo llevaron a la cima del fútbol mundial:
México 1986:
- Argentina vs. Inglaterra
- Argentina vs. Bélgica
- Argentina vs. Alemania (Final)
Italia 1990:
- Argentina vs. Brasil
- Argentina vs. Italia (Semifinal)
USA 1994:
- Argentina vs. Grecia
- Argentina vs. Nigeria
Documentales y películas
Más allá de la cancha, el especial profundiza en la figura de Maradona con una serie de producciones aclamadas:
- “Héroes” y “Héroes Otra Vez”: Reviviendo las hazañas épicas de la selección argentina.
- “Diego Maradona: La Película”: Un vistazo íntimo a la vida del astro.
- Especiales “Hilos”: Se emitirán tres capítulos dedicados a aspectos clave de su carrera:
- “Camino al Mundial Diego Maradona”
- “Hilos Bilardo” (enfocándose en su relación con el técnico)
- “El Amor de Napoli a Maradona”
- “Historias”: Dos emisiones, una centrada en la vida de Diego Maradona y otra titulada “El Homenaje de Messi a Maradona”, que une a dos generaciones de ídolos argentinos.
- “Selección: Especial Maradona 2025”: Con dos horarios de emisión, se enfoca en material conmemorativo.
Revisa la programación completa
