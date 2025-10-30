Los fanáticos del fútbol y admiradores de una de sus figuras más grandes, Diego Armando Maradona, tienen una cita obligada. La señal DSports+ (Sports 10) y la plataforma DIRECTV GO han preparado una extensa programación especial Diego Maradona, reviviendo sus momentos cumbres en los mundiales de México 1986 e Italia 1990, además de ofrecer una selección de contenido audiovisual dedicado a su vida y legado.

La maratón televisiva cubre un amplio rango horario, permitiendo a los espectadores revivir desde sus históricos encuentros en la cancha hasta producciones que exploran su vida personal y profesional.

Los partidos históricos

La parrilla de programación se centra en la época dorada del “Pelusa” con la selección argentina, reviviendo los duelos que lo llevaron a la cima del fútbol mundial:

México 1986:

Argentina vs. Inglaterra

Argentina vs. Bélgica

Argentina vs. Alemania (Final)

Italia 1990:

Argentina vs. Brasil

Argentina vs. Italia (Semifinal)

USA 1994:

Argentina vs. Grecia

Argentina vs. Nigeria

Documentales y películas

Más allá de la cancha, el especial profundiza en la figura de Maradona con una serie de producciones aclamadas:

“Héroes” y “Héroes Otra Vez”: Reviviendo las hazañas épicas de la selección argentina.

“Diego Maradona: La Película”: Un vistazo íntimo a la vida del astro.

Especiales “Hilos”: Se emitirán tres capítulos dedicados a aspectos clave de su carrera:

“Camino al Mundial Diego Maradona”

“Hilos Bilardo” (enfocándose en su relación con el técnico)

“El Amor de Napoli a Maradona”

“Historias”: Dos emisiones, una centrada en la vida de Diego Maradona y otra titulada “El Homenaje de Messi a Maradona”, que une a dos generaciones de ídolos argentinos.

“Selección: Especial Maradona 2025”: Con dos horarios de emisión, se enfoca en material conmemorativo.

