Una jugada inesperada cambió el rumbo del partido entre Lille y Bayern Múnich por la quinta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. Aleksandar Pavlović protagonizó un desafortunado autogol a los 65 minutos, luego de una gran acción individual de Ethan Mbappé, hermano menor de Kylian Mbappé.

La acción nació tras un balón detenido a favor del conjunto alemán. Con varios futbolistas del Bayern adelantados, Lille aprovechó los espacios y salió rápidamente de contragolpe. Benjamin André habilitó a Ethan Mbappé, quien quedó mano a mano frente al arquero Jonas Urbig.

El delantero francés ingresó al área y sacó un remate de zurda que terminó impactando en la cara interna del poste izquierdo. Sin embargo, el peligro no había terminado. Pavlović llegó a toda velocidad para intentar despejar el rebote, pero no logró controlar su movimiento y terminó introduciendo el balón en su propio arco.

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De esta manera, Lille consiguió el 2-1 parcial en el estadio Pierre-Mauroy y aprovechó una acción desafortunada del mediocampista alemán para darle vuelta al marcador. La jugada también tuvo como protagonista a Ethan Mbappé, quien generó el peligro con su velocidad y decisión en el contragolpe.