El fútbol está de luto. Jonathan González, exseleccionado de Ecuador, falleció el viernes 19 de septiembre tras recibir un ataque armado en su casa en Esmeraldas.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) lamentó con el deceso y expresó su pesar hacia la familia del jugador, sus compañeros y a todos los miembros del club 22 de Julio.

“La Federación Ecuatoriana de Fútbol lamenta con gran pesar el sensible deceso de quien en vida fue Jonathan González”, publicó la FEF.

De acuerdo a la Policía, González fue acribillado a disparos dentro de su domicilio, ubicado en un sector denominado Vista al Mar, de la ciudad de Esmeraldas. En el ataque quedó herida otra persona que murió cuando era trasladada a un centro médico.

González, de 31 años, jugó hasta el martes pasado con el 22 de Julio frente al Cumbayá, de Quito.

El futbolista había formado parte de la selección ecuatoriana sub 20 y llegó a ser convocado en varias ocasiones a la selección absoluta de Ecuador, con la que disputó la Copa América de Chile 2015.

