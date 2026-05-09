Inter Miami consiguió una importante victoria por 4-2 frente a Toronto FC en la MLS, en un encuentro que tuvo como gran figura a Lionel Messi. El argentino volvió a marcar diferencias con un gol de gran calidad, reafirmando su rol como líder ofensivo del equipo.

La anotación de Messi llegó tras una jugada colectiva en la que el balón circuló con precisión hasta encontrarlo en posición de remate. Con su clásica calma, definió con categoría para ampliar la ventaja, desatando la euforia de los hinchas y marcando un punto clave en el desarrollo del partido.

Messi strikes! 💥



Leo becomes the fastest player in MLS history with 100 goal contributions. pic.twitter.com/PYEfsbWaxy — Major League Soccer (@MLS) May 9, 2026

Más allá del gol del capitán, Rodrigo De Paul también tuvo una actuación destacada al contribuir con un tanto y una asistencia, consolidando su conexión con Messi en el mediocampo. El equipo mostró un funcionamiento sólido y efectivo en ataque, aprovechando cada oportunidad generada.

Pese a que Toronto FC reaccionó en los minutos finales con dos goles, el resultado nunca peligró para el Inter Miami. Con este triunfo, el conjunto estadounidense sigue firme en la lucha por los primeros lugares, impulsado por el talento y la vigencia de Messi.