Por Redacción EC

Inter Miami consiguió una importante victoria por 4-2 frente a Toronto FC en la MLS, en un encuentro que tuvo como gran figura a Lionel Messi. El argentino volvió a marcar diferencias con un gol de gran calidad, reafirmando su rol como líder ofensivo del equipo.

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