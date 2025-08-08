Ya están definidos los cruces de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025, que ya reúne a los mejores equipos de la MLS y de la Liga MX mexicana. A continuación, conoce cómo se jugará la siguiente instancia del certamen continental.

El mexicano Juárez quedó fuera al perder 5-3 por penales con el New York Red Bulls este miércoles, un resultado que dejó servido el duelo de alto voltaje entre Tigres e Inter Miami en cuartos.

Dos de las franquicias más mediáticas de este torneo, que reúne a equipos de la MLS y la liga mexicana, se verán las caras el 19 o 20 agosto en el Chase Stadium de las afueras de Miami.

Aunque la presencia del astro Lionel Messi se mantiene en duda debido a una lesión muscular, el encuentro no estará corto de grandes figuras.

El también argentino Ángel Correa, reciente fichaje de Tigres y máximo anotador de la competencia con cuatro goles, enfrentará a sus excompañeros en el Atlético de Madrid Rodrigo De Paul y Luis Suárez.

Será el segundo enfrentamiento entre estos dos equipos después de la victoria 2-1 de Tigres en la edición del año pasado.

El Inter, con un último triunfo el miércoles ante Pumas, finalizó en el segundo lugar del grupo de la MLS con ocho puntos, mientras Tigres fue tercero del de la liga mexicana con seis.

Seattle Sounders y Toluca, líderes de las llaves con nueve y ocho unidades, se medirán en cuartos con el Puebla y el Orlando City respectivamente.

En otros resultados del jueves, última jornada de la primera fase, Charlotte se impuso 2-0 sobre Monterrey en un duelo entre equipos eliminados de la competencia.

Con goles de Bill Tuiloma y Tyger Smalls, los estadounidenses lograron su primera victoria en la fase de grupos y terminaron con cuatro unidades.

Monterrey, que no alineó como titulares a los españoles Sergio Ramos y Sergio Canales, se despidió de una decepcionante Leagues Cup, a la que llegaron como grandes aspirantes y se marcharon sin triunfos.

Chivas logró imponerse 2-1 sobre Cincinnati con goles de Efraín Álvarez desde el punto penal y Armando González en el segundo tiempo.

En el cierre de la fecha, Los Angeles Galaxy, vigente campeón de la MLS, goleó 4-0 a Santos Laguna y se hizo con el último billete disponible a los cuartos, en los que chocará con Pachuca.

Leagues Cup: partidos de cuartos de final