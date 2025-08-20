Mauro Icardi no deja de estar en el ojo de la tormenta. En las últimas horas se viralizó un video (que data de meses atrás) en donde agrede a un hincha del Galatasaray en un centro comercial de Estambul, Turquía.

En el video se muestra al futbolista argentino, su pareja ‘China’ Suárez y sus tres hijos, recorriendo el establecimiento rodeado de hinchas que querían acercarse.

En determinado momento se observa que Icardi realiza un brusco movimiento con su cabeza hacia un hincha. Aunque las imágenes recorren el internet, aún no hay una versión oficial.

