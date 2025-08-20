En Flushing Meadows en medio de la intensidad del cemento y del bullicio que suele rodear al US Open, el último Grand Slam de la temporada 2025, se escuchó un eco que rompió la rutina neoyorquina: “¡Perú, Perú, Perú, Perú!”. No fue un canto cualquiera. Eran alrededor de cincuenta compatriotas, reunidos en el ‘court’ 16, quienes alentaban a Ignacio Buse, la primera raqueta nacional, que el martes escribió una página especial para su corta carrera profesional, la cual está en pleno ascenso.

Con 21 años, ‘Nacho’ dio un golpe de autoridad al derrotar en una dura batalla al austríaco Lukas Neumayer (170° ATP). En la superficie dura del USTA Billie Jean King National Tennis Center, el número 136 en el ránking de la ATP se impuso con parciales de 7-6(2), 6-7(5) y 6-1, en dos horas y 58 minutos de juego. El juego mostrado por Buse fue sólido de princio a fin, inclusive en ese segundo set que le fue adverso, pues en el arranque el europeo se puso 3-0 arriba. Sin embargo, el deportista nacional reaccionó no solo a base de su talento, sino también con una gran despliegue físico.

Esa manga, Neumayer se impuso en un infartante ‘tie break’, pero pese a ello, ya se podía evidenciar que el ‘colorado’ estaba intacto fisicamente y fuerte mentalmente. Sus gestos, sus movimientos, la destreza de recorrer de lado a lado el fondo del campo, su saque consistente y la precisión en sus devoluciones ratifican una ilusión de volver a ver el tenis peruano en la élite. Este martes, se gozó una exhibición del ‘colorado’ en Flushing Meadows.

Cada punto ganado era celebrado por una barra que, aunque pequeña en número, sonaba como su fueran cientos. Entre ellos, familias enteras de peruanos que residen en la ‘Gran Manzana’, que llevaban consigo su bandera rojiblanca y que transformaban esas gradas como si fuera el Lawn Tennis o el Terrazas Club de Miraflores, donde suele jugar Ignacio Buse los partidos del equipo peruano de Copa Davis. No faltó, inclusive, un hincha del tenista que lo acompañó llevando la camiseta de Universitario, club con el que se identifica la primera raqueta del país.

El triunfo tuvo un componente especial: la revancha. En mayo pasado, en el Challenger de Vicenza, Lukas Neumayer había vencido a Buse y lo había dejado con esa sensación de deuda pendiente. En Nueva York, frente a los ojos del mundo y en un Grand Slam, la historia cambió. Con serenidad y un ese gran despliegue físico que sorprendió a su rival de turno, Buse cerró el partido con firmeza y levantó los brazos hacia una tribuna que explotaba en aplausos. No fue solo un triunfo deportivo, fue un acto de resistencia y de crecimiento personal.

Nuevo desafío

El US Open, con toda su mística, ha sido históricamente un escenario complicado para los tenistas peruanos. Luis Horna, Pablo Arraya, Jaime Yzaga dejaron huellas imborrables en su tiempo, pero desde entonces las victorias nacionales en Nueva York han sido escasas. Por eso, lo conseguido por Ignacio no es un resultado más: es la confirmación de que el tenis peruano tiene un nuevo rostro en el que confiar, un deportista de 21 años que carga con ilusión y que no teme a los escenarios grandes.

Lo que sigue tampoco será sencillo. Esta tarde, en la segunda ronda de la ‘qualy’ lo espera el japonés Rei Sakamoto, un rival con el que Buse tiene historia. Ambos se enfrentaron en la final del J1 Charleroi-Marcinelle en el 2022, y ahora el destino los cruza de nuevo, esta vez en un Grand Slam. La oportunidad es única: de ganar, Ignacio quedará a solo un paso de ingresar al cuadro principal, un sueño que parecía lejano, pero que ahora mismo está más cerca que nunca.

El eco de aquel “¡Perú, Perú, Perú!” que retumbó en Flushing Meadows no solo acompañó a un joven tenista en la cancha, también simbolizó la esperanza de un país que vuelve a ilusionarse con el tenis. Ignacio Buse, con juego sólido, un físico trabajado y una mentalidad firme, avanza en Nueva York con paso decidido. El US Open, ese escenario que intimida a tantos, se convierte para él en un lugar donde empieza a forjarse su propia leyenda.

