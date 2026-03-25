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Ignacio Buse listo para su debut en el Miami Open. (Foto: Marrakech)
Ignacio Buse listo para su debut en el Miami Open. (Foto: Marrakech)
Por Redacción EC

Ignacio Buse cumple 22 años, este miércoles 25 de marzo, en el punto más alto de su carrera profesional. El joven tenista peruano no solo celebra un año más de vida, sino su consolidación definitiva como la raqueta número uno del Perú.

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