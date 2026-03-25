Ignacio Buse cumple 22 años, este miércoles 25 de marzo, en el punto más alto de su carrera profesional. El joven tenista peruano no solo celebra un año más de vida, sino su consolidación definitiva como la raqueta número uno del Perú.

“Extrañando mucho pasar estos días con mi familia en Perú, pero agradecido de poder pasarlo con personitas muy especiales para mí, a los que también puedo llamar familia”, publicó en redes sociales.

El 2026 ha sido el año de su consagración en la élite. En enero, Buse cumplió el anhelado sueño de ingresar al Top 100, convirtiéndose en apenas el sexto peruano en la historia en lograrlo. Recientemente, su desempeño en el Río Open, donde alcanzó los cuartos de final venciendo a figuras de la talla de Matteo Berrettini, y su debut en el cuadro principal de un Masters 1000 en el Miami Open, confirman que su techo aún está lejos de alcanzarse.