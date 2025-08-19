Lo que pudo ser un lujo terminó en una jugada sin trascendencia. A los 13' del Real Madrid vs. Osasuna, Vinícius Jr, quiso sacar provecho de su talento y hacer una "espaldinha"; sin embargo, el balón le pegó a la altura del hombro y salió de la cancha. La curiosa acción no pasó desapercibida por los hinchas, quienes aplaudieron al jugador a pesar de haber perdido el balón.

¿QUÉ QUISO HACER VINÍCIUS?



El brasileño intentó una "espaldinha" que no terminó de la mejor manera en #LaLigaEnDSPORTS.



¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! pic.twitter.com/BmrDsncaWZ — DSPORTS (@DSports) August 19, 2025

**************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.