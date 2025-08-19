El brasileño quiso hacer una jugada de lujo, pero el balón se le fue hacia una lado del campo. (Foto: DSports)
El brasileño quiso hacer una jugada de lujo, pero el balón se le fue hacia una lado del campo. (Foto: DSports)
Redacción EC
Redacción EC

Lo que pudo ser un lujo terminó en una jugada sin trascendencia. A los 13' del Real Madrid vs. Osasuna, Vinícius Jr, quiso sacar provecho de su talento y hacer una "espaldinha"; sin embargo, el balón le pegó a la altura del hombro y salió de la cancha. La curiosa acción no pasó desapercibida por los hinchas, quienes aplaudieron al jugador a pesar de haber perdido el balón.

