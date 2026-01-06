Un video compartido en redes sociales por Morena Beltrán reveló un momento íntimo que rápidamente se volvió público: la propuesta de matrimonio que le hizo Lucas Blondel, jugador de Boca Juniors y compañero de Luis Advíncula, durante unos días de descanso. Las imágenes muestran al futbolista arrodillado en un yate, rodeado de amigos y familiares, en un escenario que acompañó la sorpresa.

La periodista deportiva acompañó la publicación con un mensaje breve pero elocuente: “El 2026 empezó así de increíble”, frase que no tardó en multiplicar reacciones. Según contó la propia Beltrán, el pedido se dio en el marco de un viaje que ambos comparten junto a su círculo más cercano.

El episodio, difundido inicialmente desde las cuentas personales de la comunicadora, llamó la atención tanto del ambiente deportivo como de sus seguidores. La pareja, que mantiene una relación desde hace más de dos años, dio así un paso decisivo en una historia marcada por el fútbol.

En un primer momento, Beltrán quedó visiblemente sorprendida e incluso dudó de lo que estaba ocurriendo. Con el correr de los segundos, y al comprender que la propuesta era real, respondió con un abrazo y un beso que sellaron el compromiso.

Entre aplausos y festejos de los presentes, se escucharon gritos de “vivan los novios”, mientras la periodista repetía, aún emocionada, que no podía creer lo que estaba viviendo.

Más allá del plano personal, Blondel atraviesa un período deportivo complejo. En el último semestre, pese a atravesar uno de sus mejores momentos futbolísticos, fue relegado en Boca Juniors, una situación que también afectó su continuidad en la selección de Suiza, justo en la antesala del Mundial 2026.