Resumen

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El próximo partido de local de Alianza Lima quedó en incertidumbre luego del cierre temporal del Alejandro Villanueva tras la tragedia en el banderazo. (Foto: Alianza Lima)
El próximo partido de local de Alianza Lima quedó en incertidumbre luego del cierre temporal del Alejandro Villanueva tras la tragedia en el banderazo. (Foto: Alianza Lima)
Por Redacción EC

El próximo partido de local de Alianza Lima está programado para el sábado 18 de abril ante Cusco FC en el estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, este compromiso quedó en duda debido a la clausura temporal del recinto tras los hechos ocurridos el último viernes 3 de abril.

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