El próximo partido de local de Alianza Lima está programado para el sábado 18 de abril ante Cusco FC en el estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, este compromiso quedó en duda debido a la clausura temporal del recinto tras los hechos ocurridos el último viernes 3 de abril.

La Municipalidad de La Victoria ordenó el cierre del estadio luego de que un hincha falleciera y decenas resultaran heridos durante un banderazo previo al clásico. Según los reportes, una aglomeración en la tribuna sur provocó un aplastamiento entre los asistentes, generando la tragedia.

El incidente ocurrió en medio de una concentración masiva de hinchas que acudieron a alentar al equipo, lo que derivó en una emergencia que movilizó a bomberos, policías y personal médico. Las autoridades señalaron que el evento no contaba con los permisos necesarios, por lo que se decidió la clausura del recinto mientras se desarrollan las investigaciones.

Ante este panorama, Alianza Lima deberá esperar el levantamiento de la sanción o evaluar alternativas para ejercer su localía en otro escenario. Por ahora, el regreso de los íntimos a Matute dependerá de las decisiones de las autoridades y del avance de las investigaciones tras la tragedia.