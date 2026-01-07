El nuevo defensor central de Alianza Lima, el uruguayo Mateo Antoni, no descartó la posibilidad de jugar de lateral, aunque eso dependerá del técnico Pablo Guede.

“He hablado con Pablo (Guede), me dijo que esté a la orden y que dé lo mejor de mí. Sí existe (la opción de que pueda ser usado como lateral), pero vamos viendo durante el año”. sostuvo para Jax Latin Media.

“Sí existe la opción (jugar de lateral), pero vamos viendo durante el año. Me han recibido muy bien”



Mateo Antoni, jugador de Alianza Lima.



Antoni, de 22 años, fue campeón del mundo con la selección uruguaya Sub 20 y campeón de Uruguay con Liverpool. También jugó en Nacional, el histórico club charrúa.

“Me han recibido muy bien en Alianza, y ahora espero que en los amistosos salga todo muy bien”, dijo antes de abordar el vuelo rumbo a Uruguay donde Alianza disputará la Serie del Río de la Plata.

Los íntimos tendrán una serie de encuentros que les servirá de preparación para la temporada 2026. Enfrentará a Independiente de Avellaneda, Unión de Santa Fe y Colo Colo de Chile.