Es oficial. Alianza Lima anunció el fichaje de Mateo Antoni a través de una publicación en las redes sociales. El defensor de 22 años de nacionalidad uruguaya llegó a Lima para pasar los exámenes médicos y poner su firma en el contrato.

“Estoy contento porque es un club muy grande”, señaló Antoni a su llegada a Lima, remarcando que el peso histórico de Alianza Lima fue clave en su decisión. El jugador dejó en claro que vestir la camiseta íntima representa un reto importante y una oportunidad que no dudó en aprovechar.

Asimismo, el nuevo refuerzo aliancista resaltó la influencia del comando técnico en su fichaje. “Fue eso lo que me animó a tomar la decisión y el llamado del DT”, comentó, valorando la confianza depositada en él y el proyecto deportivo que le presentaron desde el club.

Antoni se sumará en los próximos días a los trabajos de pretemporada, donde buscará adaptarse rápidamente al grupo y pelear un lugar en el equipo. Con ilusión y ambición, el futbolista inicia su camino en Alianza Lima con el objetivo de aportar rendimiento y estar a la altura de las expectativa