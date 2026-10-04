Alianza Lima y Melgar aprovecharon la fecha FIFA para continuar afinando detalles antes del regreso del Torneo Clausura. Ambos equipos se midieron en el estadio Alejandro Villanueva y terminaron repartiendo puntos tras igualar 1-1 en un encuentro de preparación.

El conjunto blanquiazul presentó un equipo con varios de sus habituales protagonistas. Duarte, Montenegro, Advíncula, Chávez, Díaz, Carbajal, Pavez, Jesús Castillo, Quevedo, Guerrero y Eryc Castillo fueron los elegidos para iniciar el compromiso, mientras que Cantero se encargó de marcar para los íntimos.

Melgar también utilizó el amistoso para darle minutos a diferentes futbolistas. En el primer tiempo, el técnico rojinegro alineó a Jorge Cabezudo, Matías Lazo, Juan Escobar, Leonel Gonzales, Nelson Cabanillas, Kevin Minda, Walter Tandazo, Cristian Bordacahar, Nicolás Quagliata, Jhamir D’Arrigo y Bernardo Cuesta.

▶️Partido amistoso ante @MelgarOficial Resultado: 1–1 ⚽️Alan Cantero. Alineación: Duarte, Advincula, Chávez, Carvajal, Montenegro, Pavez, J. Castillo, Díaz, E. Castillo, Quevedo, Guerrero. Cambios: Quevedo x Cantero/ Castillo x Neira/ Pávez x Archimbaud. https://t.co/MW0zyiKZO7 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) October 4, 2026

Para la segunda mitad, el cuadro arequipeño modificó prácticamente todo su equipo y mandó al campo a Carlos Cáceda, Diego Núñez, Alec Deneumostier, Jesús Alcantar, Ángel Obando, Horacio Orzán, Keith Yáñez, Lautaro Guzmán, Patricio Núñez, Franco Zanelatto y Jefferson Cáceres.

Con este partido, Alianza Lima sumó su segundo amistoso durante su preparación para el reinicio de la competencia. El equipo blanquiazul venía de perder 2-1 ante Palestino el miércoles 28 y ahora cerró su presentación ante Melgar con un empate que le permite seguir trabajando de cara a su próximo compromiso.

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