Blanquiazules y rojinegros igualaron en un partido de preparación con miras al reinicio del Torneo Clausura. (Foto: Alianza Lima)
Blanquiazules y rojinegros igualaron en un partido de preparación con miras al reinicio del Torneo Clausura. (Foto: Alianza Lima)
Por Redacción EC

Alianza Lima y Melgar aprovecharon la fecha FIFA para continuar afinando detalles antes del regreso del Torneo Clausura. Ambos equipos se midieron en el estadio Alejandro Villanueva y terminaron repartiendo puntos tras igualar 1-1 en un encuentro de preparación.

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