Alianza Lima sufrió un fuerte revés al culminar la temporada siendo Perú 4, una posición que lo llevará a empezar la Copa Libertadores desde la Fase 1, tal y como sucedió este 2025. A raíz de ello, la dirigencia optó por rescindir el contrato de Néstor Gorosito y buscar un nuevo entrenador.

Según fuentes de El Comercio, el reemplazante del ‘Pipo’ sería Pablo Guede, quien hasta hoy es el principal candidato para tomar las riendas de Alianza Lima de cara a la próxima temporada. El técnico argentino de 51 años tiene el consenso de la directiva y podría ponerse el buzo blanquiazul.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Pablo Guede salió campeón con Colo Colo de Chile y San Lorenzo de Argentina. Viene de dirigir a Puebla de México. (Foto: AFP)

Guede tiene experiencia dirigiendo a equipos grandes del continente, pues antes fue técnico de Colo Colo y San Lorenzo. Además, es un entrenador moderno y destaca su buen manejo en la interna de sus respectivos equipos,

Pablo Guede empezó su carrera en España, donde dirigió a El Palo de la cuarta división. Luego, estuvo en Nueva Chicago, equipo con el que se consagró campeón de la tercera división.

Fue campeón con San Lorenzo en 2015 y con Colo Colo en 2017. Tras dirigir el equipo chileno, pasó por Al Ahli, Monarcas Morelia, Tijuana, Necaxa, Málaga, Argentinos Juniors y Puebla. A este último equipo lo dirigió este año.