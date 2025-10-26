Universitario de Deportes viene enfrentando a ADT en Tarma por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Un partido clave para los cremas porque podría proclamarse ganadores del certamen y como consecuencia ser tricampeones nacionales.
A los 41 minutos, el volante Ademar Robles se animó a probar de larga distancia y sacó uno de esos remates que en la altura son muy complicados para los porteros.
El peruano de 30 años secó un zurdazo que se encontró con las manos salvadoras de Sebastián Britos. El portero charrúa se elevó y apenas tocó el balón para desviarla y mandarla al córner.
Sin embargo, el tiro de esquina terminó en gol de ADT que al término del primer tiempo se puso arriba en el marcador por el autogol de Anderson Santamaría.
- Mira el gol anulado a Alex Valera de Universitario:
