La Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) anuncia el lanzamiento oficial de la Copa Caliente de la Liga, una nueva competición que reunirá a 34 equipos de la Liga1 Te Apuesto y Liga2 Caliente, consolidándose como un torneo de gran alcance nacional y proyección deportiva.

La Copa Caliente de la Liga se disputará en 24 ciudades del país, llevando la emoción del fútbol a miles de aficionados de distintas regiones y reforzando el carácter descentralizado e integrador de la competición. Este torneo permitirá enfrentar a clubes de distintas categorías, promoviendo la competitividad, la exposición de nuevos talentos y la generación de nuevas rivalidades deportivas.

Los equipos participantes de la máxima categoría del fútbol peruano son ADT, Alianza Atlético, Alianza Lima, Atlético Grau, CD Moquegua, Cienciano, Comerciantes Unidos, Cusco FC, Deportivo Garcilaso, FBC Melgar, FC Cajamarca, Juan Pablo II, Los Chankas, Sport Boys, Sporting Cristal, Sport Huancayo, Universitario de Deportes y UTC.

Por su parte, los integrantes de la Liga2 Caliente que lucharán a la par son AD Cantolao, ADA Jaén, Alianza Universidad de Huánuco, Ayacucho FC, Bentín Tacna Heroica, Carlos A. Mannucci, Comerciantes FC, Deportivo Binacional, Deportivo Llacuabamba, Estudiantil CNI, Pirata FC, Santos FC, UCV, Unión Comercio, Unión Minas y USMP.

“Con la Copa Caliente de la Liga damos un paso importante en la expansión de nuestras competiciones. Este torneo no solo amplía las oportunidades deportivas para nuestros clubes, sino que también nos permite seguir acercando el fútbol profesional a más ciudades del Perú. La llegada de Caliente como naming sponsor fortalece esta visión de crecimiento conjunto”, señaló Fernando Corcino, presidente de la Liga de Fútbol Profesional Peruana.

Por su parte, representantes de Caliente destacaron la importancia de esta alianza como una oportunidad para conectar con millones de aficionados y acompañar el desarrollo del deporte en el país.

Con este lanzamiento, la LFPP reafirma su compromiso de seguir innovando en la estructura de sus torneos, generando nuevas plataformas de competencia y fortaleciendo el ecosistema del fútbol profesional peruano.