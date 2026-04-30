Por Redacción EC

La Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) anuncia el lanzamiento oficial de la Copa Caliente de la Liga, una nueva competición que reunirá a 34 equipos de la Liga1 Te Apuesto y Liga2 Caliente, consolidándose como un torneo de gran alcance nacional y proyección deportiva.

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