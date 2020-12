Conforme a los criterios de Saber más

La primera aprobación de la Conmebol a la Comisión de Concesión de Licencias se remonta al 9 de agosto de 2013, y el reglamento entró en vigencia un año después, no fue hasta 2017 que la FPF obligó a los clubes contar con su aprobación para participar en el torneo local. La Resolución 14-FPF-2016 valió solo para ese año, pues ya con la fiebre mundialista encima, se emitió un nuevo reglamento con una serie de estrictas medidas para los equipos.

Más allá de fuertes obligaciones, ningún club ha tenido problemas para recibir su licencia y decir presente en la Liga 1. Incluso, ya en pleno estricto desarrollo de estas normas, ha sufrido una serie de modificaciones. Eso sí, cuando se ven clubes impagos, sin estadios propios u otros detalles, muchos hinchas se preguntan cómo algunos lograron su aprobación. Sanciones, que no pasan de multas o reducción de puntos, son los castigos frecuentes.

Pese a muchos cuestionamientos, varios equipos ya recibieron su licencia para 2021, como Binacional o Carlos A. Mannucci. El cuadro sureño perdió hasta un partido en los escritorios por no cumplir las medidas sanitarias. En esta Liga 1, la Comisión de Licencia tuvo que actuar de manera drástica para que los participantes cumplan sus obligaciones. La resolución más polémica, sin dudas, es la última que emitió hacia Carlos Stein. ¿Por qué no se dieron antes del inicio del campeonato?

Si uno revista la tabla oficial emitida por la Liga 1, una serie de renglones hacen su aparición en la parte final para justificar la modificación de puntajes. Son cuatro en total las veces que Licencias intervino para buscar el orden mediante la resta de unidades ganadas en el campo. A continuación, hacemos un repaso de cada una.

En Alianza Lima esperan que Carlos Stein reciba un castigo mayor al acumular varias deudas en el año. (Foto: Twitter / @LigaFutProf)

- RESOLUCIÓN 0034 A CARLOS STEIN -

El 12 de mayo, la Comisión de Licencias le redujo un punto al recién ascendido Carlos Stein. En el documento 0034-CCL-2020 se lee que el cuadro norteño no había cumplido con sus obligaciones a la OCEF(demostrar el pago de sus obligaciones), con las multas de las tres primeras fechas, el depósito a la SAFAP (Agremiación de Futbolistas), las remuneraciones a cuatro trabajadores independientes y la AFP.

En la resolución se explica que ya en verano los habían sancionado. Dos multas, que sumaban una UIT, y la reducción de un punto en la tabla de posiciones fue el castigo. En el sexto punto se aclaraba que en caso de una futura sanción, el castigo sería más duro. A esa fecha, Carlos Stein había jugado seis partidos -el torneo estaba en receso por la pandemia del coronavirus- y apenas había ganado un partido. Sumaba cinco unidades.

- RESOLUCIONES 0044 Y 0005 A UNIVERSITARIO -

La ‘U’ no fue ajeno a las decisiones de la Comisión de Licencias. El 23 de julio, mediante la resolución 0044-CCL-2020, se le redujo una unidad y se le multó por media UIT. Una cuota no pagada en marzo, sueldos de febrero y marzo hasta unas 200 personas y temas con la SAFP llevaron a esta decisión. El cuadro crema reclamó esta medida.

En su pedido, la ‘U’ explicó que se había infringido al objeto de procedimiento de fiscalización y no habían plazos claros para formular sus descargos. A poco del reinicio del torneo, el 5 de agosto, Licencias confirmó el castigo en la resolución 0005-CCL-2020. A Universitario no le quedó otra que restarle uno a sus 13 puntos hasta la sexta jornada.

Pese a la resta de un punto, la 'U' acabó en el segundo lugar del acumulado. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

- RESOLUCIONES 0045 Y 0004 A SPORT BOYS -

El mismo 23 de julio, la Comisión de Licencias le quitó un punto a Sport Boys, además de multarlo por media UIT. En la resolución 0045-CCL-2020 se lee que el equipo rosado no acreditó el pago de las obligaciones establecidas en el artículo 73 de su reglamento, no logró acreditar el cumplimiento íntegro de sus obligaciones establecidas en la letra a) del artículo 76, en los meses de febrero y marzo, y algunas infracciones.

Sport Boys apeló aduciendo que la sanción debía ser solo económica, que algunas obligaciones las cumplieron de manera tardía y, al igual que la ‘U’, que algunos plazos no estaban claros. El 5 de agosto, vía el documento 0004-CCL-2020, se confirmó su castigo de la unidad restada, que el equipo del Callao buscaba evitar. A estas alturas, acumulaban ocho en seis encuentros.

- RESOLUCIÓN 0048 A DEPORTIVO LLACUABAMBA -

Deportivo Llacuabamba duró apenas un año en la Liga 1. No solo descendió a falta de dos fechas con un doloroso 6-0 en contra, también perdió un punto por la Comisión de Licencias. La resolución 0048-CCL-2020 reveló que no presentó reporte al OCEF en junio, no haber pagado la cuota a la SAFAP ni cumplir sus obligaciones con la AFP. Se recordó que en enero ya habían recibido una sanción.

Al ser reincidentes, exactamente lo que reclama Alianza Lima hacia Carlos Stein, no les quedó otra que aceptar la unidad restada, ese 15 de octubre. Ya para ese entonces, Deportivo Llacuabamba estaba complicado en la tabla de posiciones, al sumar once puntos en 18 fechas. Acabó el torneo con 20, es decir, sumando diez en el resto de compromisos. No hubo reclamo por esta medida.

