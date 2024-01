Sporting Cristal no pudo disputar la final del año pasado, debido a que no lograron salir ganadores del Torneo Apertura o Clausura, y además, no quedaron en el primer o segundo lugar en la tabla acumulada de la Liga 1 Betsson. Sin embargo, para esta temporada, los ‘rimenses’ vienen preparándose para salir campeones nuevamente y pasar de ronda en la Copa Libertadores 2024.

¿Cuándo es la Tarde Celeste 2024?

Los hinchas rimenses podrán ver en acción a los nuevos jugadores el domingo 14 de enero, ya que, ese día el club ha definido que sea la Tarde Celeste 2024. Los ‘celestes’ enfrentarán a la Universidad Católica de Chile y la presentación del plantel iniciará desde la 1:00 p.m.

De esta forma, el equipo rimense, que en la temporada 2024 tendrá como técnico al brasileño Enderson Moreira, iniciará su camino con miras a su participación en el torneo local y la Copa Libertadores.