La tarde del domingo, la nueva administración de Universitario de Deportes -a cargo de Carlos Moreno- comunicó de un permiso otorgado a los futbolistas uruguayos Federico Alonso y Luis Urruti, para que puedan viajar a Montevideo hasta que se activen los protocolos de entrenamientos para los clubes de la Liga 1 (la información que tenemos que eso recién podría darse en julio). ¿En verdad que hubo apoyo administrativo para los futbolistas charrúas en esta situación compleja? Federico Alonso, antes de empacar sus maletas, nos cuenta detalles que lo que han vivido en estos días de cuarentena.M

-Un sector de la hinchada está preocupado por tu viaje. ¿Hay compromiso de retorno o hay opción de no volver si se seguía complicando la situación administrativa del club?

No, al contrario. Uno se va con muchas ganas de volver. Queremos que la hinchada se quede tranquila, uno se va pero para organizar un mejor entrenamiento. En un departamento no se puede hacer mucho y eso es lo primero que hablé con mi familia. En Uruguay tengo mis herramientas personales para entrenar, incluso ahora me voy a comprar algunas cosas más. La idea es mejorar en el aspecto físico.

-¿Entonces el principal factor es vigilar un entrenamiento más exigente?

Sí, allá en Uruguay voy a ganar mucho en ese sentido porque, por lo que me dicen, los entrenamientos arrancarán recién en dos meses y en un departamento, a lo mucho puedes mantenerte. Yo me quiero superar. Y en Uruguay puedo volver al nivel que tuve en un principio. Me voy por un tema de los entrenamientos y también por un tema familiar. Imagínate si nos enfermamos los dos, eso complicaría cuidar a los niños, hacer mandados. Estar en Uruguay nos da tranquilidad.

Comunicado a la opinión pública en relación a nuestros jugadores Federico Alonso y Luis Urruti. pic.twitter.com/WPTmaUUbWm — Adm. Concursal U (@InstitucionalU) May 3, 2020

-¿El vínculo con la U se mantiene intacto?

Sí, sin duda. En el caso mío puntual, no hay nada en el contrato ni ninguna cláusula. Tengo contrato hasta diciembre con Universitario y mi obligación es cumplir. Yo quiero dar lo mejor para cuando las competencias se reanuden.

-¿Cómo se ha manejado la pausa tan larga en Universitario?

El preparador físico, Daniel Curbelo, nos ha mandado videos. Hemos trabajado con eso. Yo tuve problemas con el poco espacio y algunas cosas que no he podido hacer, pero me las he arreglado con bidones de agua, con el peso corporal. Vamos sobrellevando la rutina y mantener el físico.

Federico Alonso fue presentado como el nuevo community manager de la 'U'

-Como futbolista extranjero en la U ¿Ha afectado mucho el recambio administrativo en plena cuarentena?

Nosotros quedamos en el medio de todo esto. Prácticamente no hemos tenido nada de comunicación con la nueva administración. Solo por este tema del viaje hubo algunos mensajes. Aunque quien nos ayudó en los trámites para llegar, sobre todo, fue Jean Ferrari. Hemos quedado en el medio en este recambio. Sin duda, es una situación incómoda. Uno solo trata de hacer lo correcto y nos debemos al club, a Universitario.

-¿Les hubiera gustado un poco más de contención y acompañamiento del administrador Carlos Moreno?

Esta administración es nueva para mí. Porque yo soy también nuevo en el club. Solo tuvimos la charla por esta necesidad que teníamos. El que se ha ocupado de mí en todos los problemas que hemos tenido en la cuarentena es Jean Ferrari. Como te digo, nosotros estamos al medio de la situación y no sabes para dónde disparar ni para dónde salir. Vamos a tratar que esto no influya en lo deportivo. Nosotros tenemos que salir sobre todo por la hinchada y por este equipo que tiene repercusión nacional e internacional.

-¿Sientes que la pausa del torneo llegó en el mejor momento de la U?

Sí, habíamos agarrado un gran momento físico. Nos sentíamos todos muy bien, estábamos bien preparados y ahora habrá que empezar de cero. Toca ponernos finos cuando empiece el torneo. Por eso también me voy a Uruguay, yo podría quedarme en Lima pero podría perder mucho en la parte físico.

-¿La administración está cumpliendo con ustedes? ¿Están al día en sus salarios?

Por el momento sí, por ahora venimos bien, pero ya está corriendo mayo y aún no pagan abril. Pero aun tienen tiempo para pagar, espero puedan hacerlo en los próximos días. No hemos conversado con ellos. Hemos estado ajenos a esta pugna de dos dirigencias. Solo estamos tomando decisiones grupales y seguir trabajando para alcanzar la estrella 27 con Universitario.

