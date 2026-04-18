Alianza Lima está imparable esta noche ante Cusco FC en el Estadio Alejandro Villanueva. Paolo Guerrero marcó el quinto del encuentro para los íntimo en la goleada 5-0 ante el conjunto cusqueño.
Alianza Lima está imparable esta noche ante Cusco FC en el Estadio Alejandro Villanueva. Paolo Guerrero marcó el quinto del encuentro para los íntimo en la goleada 5-0 ante el conjunto cusqueño.
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El ‘Depredador’ marcó el primero de su cuenta personal recién iniciado un segundo tiempo (49’) en el que los íntimos salieron con todo para ampliar el abultado marcador.
Con este triunfo, Alianza Lima recupera la cima del certamen con 26 puntos, misma cantidad que Los Chankas aunque con un partido más.