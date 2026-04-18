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Paolo Guerrero puso el 5-0 de Alianza Lima ante Cusco FC. (Foto: Captura)
Paolo Guerrero puso el 5-0 de Alianza Lima ante Cusco FC. (Foto: Captura)
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Alianza Lima está imparable esta noche ante Cusco FC en el Estadio Alejandro Villanueva. Paolo Guerrero marcó el quinto del encuentro para los íntimo en la goleada 5-0 ante el conjunto cusqueño.

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