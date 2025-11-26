Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima: el ‘Pirata’ se despide de los íntimos a fin de año

Adiós, ‘Pirata’. El Comercio está en condiciones de afirmar que Hernán Barcos no continuará en Alianza Lima el 2026. De esta manera, Barcos le pone fin a una etapa histórica dentro del club íntimo. La dirigencia decidió en las últimas horas que el ‘9′ no continúe. Su salida marcaría el cierre de un ciclo donde se convirtió en goleador, capitán y uno de los futbolistas más influyentes en la reciente historia blanquiazul.

La noticia genera impacto en la hinchada, que veía en Barcos no solo a un atacante clave, sino también a un líder dentro y fuera del campo. Su partida obligará a Alianza Lima a reformular su ofensiva y buscar un nuevo referente para el próximo año. Mientras el club se prepara para un profundo reordenamiento deportivo, el legado del “Pirata” quedará como uno de los más significativos de la última década en Matute.

A Hernán Barcos todavía le quedan compromisos importantes antes de despedirse de Alianza Lima. El delantero disputará la llave de playoffs frente a Sporting Cristal, serie que define el segundo cupo peruano a la Copa Libertadores 2026. Estos encuentros serán decisivos para el cuadro blanquiazul, que buscará cerrar el año asegurando su presencia internacional, y Barcos afrontará estos duelos con la motivación de dejar una última huella en Matute antes de su salida oficial.

La serie ante Cristal promete ser intensa, con dos equipos de alto ritmo y una rivalidad que siempre eleva el nivel competitivo. Para Alianza, el aporte de Barcos en experiencia, liderazgo y definición será clave en un momento donde cada detalle puede inclinar la balanza. El “Pirata” quiere despedirse peleando por un objetivo grande, y estos partidos representan su última oportunidad de vestir la blanquiazul en instancias decisivas.