Cuando era jugador de Alianza Lima, Hernán Barcos protagonizó un polémico incidente con Alex Valera, delantero de Universitario, en un clásico disputado en el Estadio Monumental. El intercambio de palabras fue fuerte y tuvo gran repercusión. Hoy, con camiseta de FC Cajamarca, el ‘Pirata’ se refirió a ese hecho y contó su versión.

"Quedó ahí. Se le dio demasiada importancia a algo que quedó en el campo. Y pasa. Uno a veces se equivoca o dice cosas en caliente que no debería decir. Pero en mi caso no dije nada fuera de lo normal y quedó ahí en el campo”, expresó en Liga 1 MAX.

Barcos aseguró que no tiene nada contra Valera y con ningún colega futbolista en particular. Eso sí, destacó el gesto del delantero de Universitario en mantener el silencio ante las preguntas de la prensa y “no seguir dándole de comer a todo esto”.

🎙️ Hernán Barcos sobre Alex Valera: "QUEDÓ AHÍ EN EL CAMPO"



"Uno a veces se equivoca y dice cosas que no debe decir, pero yo no dije nada fuera de lo normal"



El hoy delantero de FC Cajamarca contó que no tuvo una conversación privada con él después del incidente. “Seguramente me lo encontraré en algún momento. Lo saludaré y le daré un abrazo como hago en todos los partidos. Somos colegas y sabemos cómo funciona el medio del fútbol”, afirmó.

Por último, aseguró que le dieron mucho importancia a lo ocurrido: “Retumbó porque lo dijo Hernán Barcos. Ustedes los periodistas lo dijeron durante meses, pero lo dijo Hernán Barcos y retumbó por todos lados. Le dieron mucha importancia”.