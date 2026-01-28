Hernán Barcos se refirió al incidente con Alex Valera: “Se le dio mucha importancia”. (Foto: GEC)
Redacción EC
Cuando era jugador de Alianza Lima, protagonizó un polémico incidente con , delantero de Universitario, en un clásico disputado en el Estadio Monumental. El intercambio de palabras fue fuerte y tuvo gran repercusión. Hoy, con camiseta de FC Cajamarca, el ‘Pirata’ se refirió a ese hecho y contó su versión.

"Quedó ahí. Se le dio demasiada importancia a algo que quedó en el campo. Y pasa. Uno a veces se equivoca o dice cosas en caliente que no debería decir. Pero en mi caso no dije nada fuera de lo normal y quedó ahí en el campo”, expresó en Liga 1 MAX.

Barcos aseguró que no tiene nada contra Valera y con ningún colega futbolista en particular. Eso sí, destacó el gesto del delantero de Universitario en mantener el silencio ante las preguntas de la prensa y “no seguir dándole de comer a todo esto”.

El hoy delantero de FC Cajamarca contó que no tuvo una conversación privada con él después del incidente. “Seguramente me lo encontraré en algún momento. Lo saludaré y le daré un abrazo como hago en todos los partidos. Somos colegas y sabemos cómo funciona el medio del fútbol”, afirmó.

Por último, aseguró que le dieron mucho importancia a lo ocurrido: “Retumbó porque lo dijo Hernán Barcos. Ustedes los periodistas lo dijeron durante meses, pero lo dijo Hernán Barcos y retumbó por todos lados. Le dieron mucha importancia”.

