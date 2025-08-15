Hernán Barcos es una de las piezas fundamentales en el esquema de Alianza Lima. El goleador argentino no deja de sorprender al hincha con goles y asistencias. Por ello, tendrás la oportunidad de conocerlo.
El ‘Pirata’ lanzó un sorteo en todas sus redes sociales, en el que podrás ganar un ‘Meet & Greet’ para charlar sobe el trading, consejos y formar de operar en el mercado.
“Atención, traders del Perú. Además del fútbol ustedes saben que tengo otra gran pasión como es el trading. Por eso quiero conocer a más personas que compartan el mismo entusiasmo por los mercados”, comentó en el video.
“Voy a organizar un ‘Meet & Greet’ exclusivo en mi restaurante y que podamos tener esta oportunidad de conocernos, aprender y compartir consejos y conocimientos”, agregó.
Las ganadores del sorteo se conocerán el 01 de octubre del 2025, para participar tienes que darle click a este ENLACE.
“Estaré seleccionando entre 15 y 20 personas para conocernos y disfrutar de una linda tarde”, finalizó.
