La derrota de Cienciano frente a Alianza Lima continúa generando repercusión en el cuadro cusqueño. Luego de quedarse sin posibilidades de pelear por el Torneo Apertura, el entrenador Horacio Melgarejo expresó su malestar por algunas decisiones arbitrales y dejó una polémica acusación.

El estratega de 52 años señaló que el equipo quedó golpeado anímicamente luego del encuentro y consideró que el desarrollo del partido cambió por las expulsiones. “Después del partido y al día siguiente, en el entrenamiento, se notaba que los chicos estaban dolidos. Sabemos que once contra once hubiese sido otra cosa”, manifestó ante los medios.

Melgarejo reconoció que la expulsión de Renzo Salazar fue correcta, aunque sostuvo que también debió haber sanción para el lateral de Alianza Lima, Luis Advíncula. “La expulsión de Renzo (Salazar) estuvo bien, fue una jugada accidental, pero también sabemos muy bien que Alianza debió quedarse con uno menos por el codazo de Advíncula”, declaró.

Al final de sus declaraciones, Melgarejo dejó entrever un supuesto favorecimiento hacia el club íntimo. “Bueno, sabemos contra quién jugamos, qué nos jugamos... Al final, esto está todo armado”, concluyó.

@trisanotv 🚨🔥 ¡HORACIO MELGAREJO! El DT de Cienciano arremetió contra el arbitraje tras el duelo ante Alianza Lima 😳⚽ 🗣️ “Alianza debió quedarse con uno menos por el codazo de Advíncula. Sabemos contra quién jugamos, qué nos jugamos y al final… ESTO ESTÁ TODO ARMADO” 💬 ¿Tiene razón Melgarejo o exageró en sus palabras? #Cienciano #AlianzaLima #HoracioMelgarejo #LuisAdvincula #Liga1 #FutbolPeruano #TrisanoTV ♬ sonido original - Luis Trisano

Cienciano ya piensa en la Copa Sudamericana

Tras quedar sin chances en el Torneo Apertura, Cienciano ahora centra toda su atención en la Copa Sudamericana, competencia en la que afrontará un duelo importante en Brasil.

VIDEO RECOMENDADO