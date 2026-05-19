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Horacio Melgarejo. (Foto: Getty Images)
Horacio Melgarejo. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

La derrota de Cienciano frente a Alianza Lima continúa generando repercusión en el cuadro cusqueño. Luego de quedarse sin posibilidades de pelear por el Torneo Apertura, el entrenador Horacio Melgarejo expresó su malestar por algunas decisiones arbitrales y dejó una polémica acusación.

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