Alianza Lima dio un paso clave en su lucha por el Torneo Apertura 2026 tras rescatar un empate sobre el final frente a Sporting Cristal en el estadio de Matute. Un gol en los últimos minutos permitió a los blanquiazules sostenerse en lo más alto de la tabla y reforzar su condición de líder en la competencia. El equipo dirigido por Pablo Guede atraviesa una etapa decisiva del campeonato, en la que ha conseguido mantener una ventaja importante sobre sus principales perseguidores. Con ese panorama, el conjunto ‘íntimo’ depende de sus propios resultados para encaminar la conquista del primer título del año. No obstante, el desenlace aún no está definido. Con solo tres jornadas por disputarse y varios clubes con opciones matemáticas, el torneo entra en su tramo más exigente, donde cada punto puede resultar determinante para la definición del campeonato.

¿La tiene difícil? Estos son los partidos que le restan jugar a Alianza Lima en la recta final del Apertura 2026

Cienciano vs. Alianza Lima | 16 de mayo en Cusco.

Alianza Lima vs. Los Chankas | 23 de mayo en Matute.

FC Cajamarca vs. Alianza Lima | 31 de mayo en Cajamarca.

¿Es Cienciano su rival más difícil?

El calendario que le resta a Alianza Lima presenta dos pruebas exigentes que podrían marcar el desenlace del Torneo Apertura 2026. En primer término, el enfrentamiento ante Cienciano asoma como uno de los más complejos no solo por las condiciones de la altura en Cusco, sino también porque el conjunto imperial se mantiene en la pelea por los primeros lugares de la clasificación. Más adelante, el compromiso frente a Los Chankas podría adquirir carácter decisivo, especialmente si el equipo de Andahuaylas sostiene su buen rendimiento en las jornadas previas, convirtiéndose en un rival directo en la lucha por el título.

Copa de la Liga peruana 2026

Grupo A: Alianza Lima, Alianza Atlético, César Vallejo y Carlos A. Mannucci.

Alianza Lima, Alianza Atlético, César Vallejo y Carlos A. Mannucci. Grupo B: Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y ADA Jaén.

Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y ADA Jaén. Grupo C: UTC, Cajamarca FC y Llacuabamba.

UTC, Cajamarca FC y Llacuabamba. Grupo D: Universitario, Atlético Grau y Pirata FC.

Universitario, Atlético Grau y Pirata FC. Grupo E: Sport Huancayo, ADT, Alianza UDH y Unión Minas.

Sport Huancayo, ADT, Alianza UDH y Unión Minas. Grupo F: Cusco FC, Cienciano, Deportivo Garcilaso y Binacional.

Cusco FC, Cienciano, Deportivo Garcilaso y Binacional. Grupo G: Los Chankas, Santos FC y Ayacucho FC.

Los Chankas, Santos FC y Ayacucho FC. Grupo H: FBC Melgar, Moquegua FC y Bentín Tacna Heroica.

FBC Melgar, Moquegua FC y Bentín Tacna Heroica. Grupo I: Sport Boys, Academia Cantolao y Universidad San Martín.

Sport Boys, Academia Cantolao y Universidad San Martín. Grupo J: Sporting Cristal, Unión Comercio, Comerciantes FC y Estudiantil CNI.

Programación de la fecha 15 de la Liga 1 2026

Viernes 15 de mayo

3:00 p. m. – FC Cajamarca vs. Sporting Cristal

8:00 p. m. – Universitario vs. Atlético Grau

Sábado 16 de mayo

1:00 p. m. – FBC Melgar vs. Sport Huancayo

3:15 p. m. – Juan Pablo II vs. Alianza Atlético

5:45 p. m. – Cienciano vs. Alianza Lima

8:30 p. m. – Sport Boys vs. Cusco FC

Domingo 17 de mayo

11:00 a. m. – ADT vs. C. Unidos

1:15 p. m. – Deportivo Garcilaso vs. UTC

3:30 p. m. – Los Chankas vs. CD Moquegua