Por Redacción EC

Alianza Lima dio un paso clave en su lucha por el Torneo Apertura 2026 tras rescatar un empate sobre el final frente a Sporting Cristal en el estadio de Matute. Un gol en los últimos minutos permitió a los blanquiazules sostenerse en lo más alto de la tabla y reforzar su condición de líder en la competencia. El equipo dirigido por Pablo Guede atraviesa una etapa decisiva del campeonato, en la que ha conseguido mantener una ventaja importante sobre sus principales perseguidores. Con ese panorama, el conjunto ‘íntimo’ depende de sus propios resultados para encaminar la conquista del primer título del año. No obstante, el desenlace aún no está definido. Con solo tres jornadas por disputarse y varios clubes con opciones matemáticas, el torneo entra en su tramo más exigente, donde cada punto puede resultar determinante para la definición del campeonato.