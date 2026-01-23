Leo Messi llega a Lima para la 'Noche Blanquiazul' (Foto: Inter de Miami)
Redacción EC
Lionel Messi anunció su llegada al Perú para estar presente en la de Alianza Lima en la que su equipo el Inter Miami, disputará un partido amistoso con los íntimos.

La llegada del astro argentino forma de un conjunto de partidos amistosos que realiza el club como parte de su pretemporada.

Fernanda Huapaya

“Hola Perú, nos vemos en Lima”, dice Messi en el video publicitario difundido en las redes sociales del Inter Miami.

En imágenes también aparecen Rodrigo De Paul y el técnico Javier Mascherano.

La llegada del Inter Miami se produce en un momento no tan feliz para el club aliancista, debido a la situación tensa que se vive tras de abuso sexual de una joven argentina contra los jugadores Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.

