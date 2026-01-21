El director técnico del Inter de Miami, Javier Maschrano reconoció la importancia de Alianza Lima en el fútbol sudamericano con una plantilla en la que figuran jugadores de jerarquía de los cuales no tiene un lindo “recuerdo”.

Además, indicó que ha venido siguiendo los encuentros del cuadro blanquiazul en la Serie Río de la Plata que disputó en Montevideo, y conoce a su técnico Pablo Guede, por lo que su equipo está preparado para el partido amistoso que jugarán en la ‘Noche blanquiazul’.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

“Ya hemos estado viendo los partidos con Independiente, Unión y Colo Colo, están con entrenador nuevo, que conocemos y jugadores importantes de jerarquía como los que nombraste (Paolo Guerrero, Luis Advíncula, Miguel Trauco, Sergio Peña, Carlos Zambrano)”, dijo a los medios.

“Entrenador nuevo que conocemos como Pablo Guede. Alianza Lima es un equipo importante en Sudamérica”



Javier Macherano, DT de Inter Miami



🎥 @JaxLatinMedia pic.twitter.com/LBlizkfAfW — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) January 21, 2026

Asimismo, señaló que, aunque hoy ya no ejerce como futbolista, el recuerdo que conserva de los actuales jugadores de selección que tiene Alianza, no es el más favorable, y esto porque uno de sus últimos enfrentamientos ante la selección peruana con Argentina terminó en empate, lo que obligó al conjunto albiceleste a definir su clasificación al Mundial en un decisivo partido frente a Ecuador.

“A mí no me genera demasiado (las sensaciones) porque ya no juego, no comparto cancha. Del recuerdo sí, te puedo decir, no es un gran recuerdo para nosotros, necesitábamos la victoria, empatamos y tuvimos que ir a Ecuador para clasificar”, apuntó.

Paolo Guerrero tuvo un duelo aparte con Javier Mascherano. (Foto: AP)

En el 2017, Perú empató 0-0 con Argentina en Buenos Aires, forzando al equipo del técnico Jorge Sampaoli a tener que ganar en Ecuador en Quito para poder llegar al mundial de Rusia 2018.

Alianza Lima jugará contra el Inter de Miami que contará con la presencia de Leo Messi, el 24 de enero en el estadio Matute en la ‘Noche Blanquiazul 2026′.