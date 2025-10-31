El entrenador de Inter Miami, Javier Mascherano evitó referirse de forma directa al arquero peruano Pedro Gallese ante los rumores que lo colocan como posible refuerzo de Inter Miami CF para la próxima temporada. Según la declaración publicada, “No hablamos de jugadores que están en otros clubes (Gallese) no forman parte de nuestro plantel”.

Mascherano insistió en que la prioridad del equipo radica en la definición de los playoffs, lo cual impide que se distraigan en especulaciones. “Estamos en una etapa en donde lo más importante es centrarse en la definición de estos playoffs. No podemos estar gastando energía ni en rumores ni en lo que pasa en otros clubes”, explicó el estratega argentino.

No obstante, el entrenador sí reconoció que la dirigencia de Inter Miami CF ya comienza a trabajar con vistas a la temporada siguiente. “El club está trabajando de alguna manera para la temporada que viene, pero intensificará ese trabajo seguramente una vez terminado el campeonato”, dijo Mascherano.

La postura del técnico deja ver que, aunque la negociación o intento de fichaje de Gallese podría existir en los despachos, no es algo que esté en la agenda inmediata del club públicamente. Para los aficionados del portero peruano, esto representa una señal de que la posible transferencia aún está en una fase muy preliminar y sin confirmaciones oficiales.

