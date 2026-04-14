La noticia sorprende porque el exfutbolista venía de un ciclo exitoso. Bajo su dirección, Inter Miami conquistó la MLS Cup 2025, el primer título de liga en la historia de la franquicia, además de lograr registros destacados en el campeonato.

Javier Mascherano has decided to bring his tenure as Head Coach to an end. A champion who, together with his staff, will always be part of the @InterMiamiCF family and forever linked to our first star.



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Sin embargo, el inicio de la nueva temporada no fue el esperado. El equipo mostró irregularidad en la MLS y quedó eliminado de la Concacaf Champions Cup, factores que marcaron el contexto de su salida, aunque la razón oficial sigue siendo personal.

En su despedida, Mascherano agradeció al club, a los jugadores y a los aficionados por el apoyo durante su gestión, destacando el histórico título conseguido. Mientras tanto, la dirigencia ya trabaja en su reemplazo, con un técnico interino que asumirá el mando de forma inmediata.