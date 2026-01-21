Una baja para Inter Miami. El último miércoles se confirmó que Tadeo Allende estará ausente para el duelo entre los ’rosados’ y Alianza Lima de este sábado por la Noche Blanquiazul en Matute.

Tadeo Allende. (Foto: Getty Images)

El goleador argentino no pudo unirse a la pretemporada del equipo en Fort Lauderdale debido a problemas con su visa y, debido a esto, no ha sido parte de los entrenamientos ni viajará con el equipo para el encuentro amistoso ante Alianza Lima.

Por su parte, el resto del equipo, con Lionel Messi a la cabeza y dirigido por Javier Mascherano, continúa entrenando y se tiene programado que puedan arribar a la capital el viernes por la tarde o la noche.

El encuentro entre Alianza Lima e Inter Miami está pactado para este sábado 24 de enero a las 8:00 de la noche en Matute. Sin embargo, el evento del equipo victoriano arrancará tres horas antes con la presentación completa de su plantel del 2026.