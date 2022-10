Labios mordidos y puños apretados con euforia en el Mansiche retrataron -brevemente- la gran pasión e hinchaje de ‘Chemo’ del Solar por Universitario. Un hinchaje que muchas veces ha sido puesto en tela de juicio incluso por los de su mismo bando, pero que él no se cansa de expresar a flor de piel cuando tiene la oportunidad de hacerlo.

El último martes, César Vallejo, el equipo que actualmente dirige, supo imponerse con categoría ante un Alianza Lima que llegaba a Trujillo con tres victorias al hilo de la mano del ‘Chicho’ Salas. ‘Chemo’, entonces, no dudó en festejar al máximo el importante triunfo de su equipo en casa (3-2).

Pero la polémica resultó inevitable. A muchos les disgustó el gesto que hizo del Solar en el campo. Incluso, el ‘Chicho’ Salas expuso su molestia sin medias tintas. “Se dirigió a la barra y eso fue lo que no me gustó”, reclamó el estratega aliancista.

‘Chemo’, sin embargo, esquivó la controversia. Su única intención, asegura, es festejar como se debe ante un contendiente que para él es muy especial. No hay espacio para las dudas.

“Yo fui criado en Universitario desde los 10 años y, para mí, el rival de toda la vida va a ser Alianza Lima. A mí el ‘Gato’ Cuéllar me enseñó que podíamos perder con cualquiera, pero con Alianza no”, declaró del Solar luego del partido en Trujillo.

Por su hinchaje, por lo que significa, por su experiencia personal y por muchos factores más, la celebración del martes del exjugador y exentrenador de la ‘U’ fue tan efusiva como polémica.

“Cada vez que jugamos ante Alianza, para mí, es un partido distinto, diferente, yo lo veo así. Si es que no le gustó a ‘Chicho’, le pido disculpas. Pero ellos celebran ante la Universitario de alguna manera y yo, siendo de la ‘U’, cada vez que me toque contra Alianza, al equipo que me gusta ganarle es a ellos. Se dio así, hemos ganado, hay que disfrutarlo”, explicó.

Una rivalidad eterna

Más allá de las polémicas, Del Solar guarda una historia personal contra Alianza Lima. Él se forjó en las divisiones menores de Universitario y, aunque debutó en Deportivo San Agustín (1986) en calidad de cedido, luego emprendió una inolvidable aventura con los cremas, en la que protagonizó un sinfín de capítulos frente a los blanquiazules.

Quizá el recuerdo más alegre de ‘Chemo’ -en esta especial rivalidad- es la vuelta olímpica que lideró en el Matute en 1999 con la conquista de la estrella 23 de la ‘U’. Inevitablemente, su festejo en campo aliancista con el trofeo desató la impotencia de los ‘íntimos’ y tuvo harta repercusión. Así como hoy en día.

Chemo del Solar dando la vuelta olímpica en el Matute

Como jugador crema tuvo muchas otras alegrías contra el clásico rival. De hecho, de su pasado como futbolista no hay estadísticas exactas en juegos frente a los blanquiazules, pero se sabe que saboreó la miel de la victoria más de una vez, anotó uno que otro gol en clásicos y también perdió. Como entrenador, en cambio, sí hay datas más puntuales.

El actual DT de César Vallejo ha enfrentado 25 veces a Alianza Lima desde el banquillo -uno de sus rivales más reiterativos-, y su balance de estos encuentros es bastante reñido: ocho victorias, ocho empates y nueve derrotas.

Y si tenemos en cuenta únicamente los duelos entre Universitario y Alianza Lima, ‘Chemo’ llegó a dirigir un total de seis clásicos, logrando triunfar dos veces, empatar tres y perder solamente uno.

FECHA PARTIDO ESTADIO 14/06/2005 Alianza Lima 2 – 0 Sporting Cristal Matute 27/09/2005 Alianza Lima 0 – 0 Sporting Cristal Matute 06/12/2005 Sporting Cristal 0 – 0 Alianza Lima Nacional 09/03/2006 Alianza Lima 1 – 0 Sporting Cristal Matute 27/05/2006 Sporting Cristal 2 – 0 Alianza Lima Nacional 29/08/2006 Alianza Lima 0 – 0 Sporting Cristal Matute 25/11/2006 Sporting Cristal 0 – 1 Alianza Lima Nacional 25/09/2010 Universitario 0 – 0 Alianza Lima Monumental 10/11/2010 Alianza Lima 2 – 2 Universitario Matute 16/04/2011 Alianza Lima 0 – 0 Universitario Matute 24/09/2011 Universitario 2 – 1 Alianza Lima Monumental 15/04/2012 Alianza Lima 1 – 0 Universitario Nacional 20/07/2014 Universitario 1-0 Alianza Lima Monumental 05/05/2016 U. San Martín 1-2 Alianza Lima Miguel Grau 29/06/2016 Alianza Lima 3-0 U. San Martín Matute 11/09/2016 U. San Martín 3-0 Alianza Lima Miguel Grau 30/10/2016 Alianza Lima 1-2 U. San Martín Matute 03/03/2019 Alianza Lima 3-1 César Vallejo Matute 18/08/2019 César Vallejo 3-1 Alianza Lima Mansiche 21/09/2020 Alianza Lima 1-1 César Vallejo Alberto Gallardo 09/11/2020 César Vallejo 4-1 Alianza Lima Iván Elías Moreno 24/04/2021 Alianza Lima 2-2 César Vallejo Iván Elías Moreno 29/08/2021 César Vallejo 0-1 Alianza Lima Alberto Gallardo 15/05/2022 Alianza Lima 2-0 César Vallejo Matute 04/10/2022 César Vallejo 3-2 Alianza Lima Mansiche

Estas cifras no hacen más que reflejar el exclusivo antagonismo que Del Solar tiene con los ‘íntimos’. Como jugador los confrontó, como entrenador la historia es la misma y como hincha también.

Esta rivalidad, eterna desde ya, seguramente se seguirá extendiendo con el pasar de los años.





