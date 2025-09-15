La novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 se jugará del martes 16 al jueves 18 de septiembre, con partidos clave tanto en la lucha por el título como en la zona de descenso.

Universitario, Garcilaso y Cusco FC llegan como protagonistas de la parte alta, mientras que Sporting Cristal también pelea por acortar distancias. En la tabla acumulada Alianza Universidad y Comerciantes Unidos se mantienen comprometidos con el descenso.

Programación, fecha 9 del Torneo Clausura

Martes 16 de septiembre

15:00 | ADT vs UTC - Estadio Unión de Tarma

Miércoles 17 de septiembre

13:00 | Sporting Cristal vs Alianza Atlético - Estadio Alberto Gallardo

15:15 Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo - Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo

19:30 | Cienciano vs Sport Boys - Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Jueves 18 de septiembre

13:00 | Ayacucho FC vs Cusco - Estadio Las Américas

15:15 | Atlético Grau vs Alianza Universidad - Estadio Campeones del 36

19:30 | Deportivo Garcilaso vs Melgar - Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Por confirmar

Los Chankas vs Alianza Lima

Descansa: Universitario de Deportes

𝗧𝗼𝗱𝗼 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗲 𝗷𝘂𝗲𝗴𝘂𝗲 𝗹𝗮 𝗳𝗲𝗰𝗵𝗮 𝟵 🔝#Liga1TeApuesto#ElADNdelHicha pic.twitter.com/3iMqbu4YEm — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) September 15, 2025

