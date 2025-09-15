La novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 se jugará del martes 16 al jueves 18 de septiembre, con partidos clave tanto en la lucha por el título como en la zona de descenso.
Universitario, Garcilaso y Cusco FC llegan como protagonistas de la parte alta, mientras que Sporting Cristal también pelea por acortar distancias. En la tabla acumulada Alianza Universidad y Comerciantes Unidos se mantienen comprometidos con el descenso.
Programación, fecha 9 del Torneo Clausura
Martes 16 de septiembre
- 15:00 | ADT vs UTC - Estadio Unión de Tarma
Miércoles 17 de septiembre
- 13:00 | Sporting Cristal vs Alianza Atlético - Estadio Alberto Gallardo
- 15:15 Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo - Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo
- 19:30 | Cienciano vs Sport Boys - Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Jueves 18 de septiembre
- 13:00 | Ayacucho FC vs Cusco - Estadio Las Américas
- 15:15 | Atlético Grau vs Alianza Universidad - Estadio Campeones del 36
- 19:30 | Deportivo Garcilaso vs Melgar - Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Por confirmar
- Los Chankas vs Alianza Lima
Descansa: Universitario de Deportes
