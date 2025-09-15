Repasa la programación de la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.
La novena fecha del Torneo Clausura de la se jugará del martes 16 al jueves 18 de septiembre, con partidos clave tanto en la lucha por el título como en la zona de descenso.

Universitario, Garcilaso y Cusco FC llegan como protagonistas de la parte alta, mientras que Sporting Cristal también pelea por acortar distancias. En la tabla acumulada Alianza Universidad y Comerciantes Unidos se mantienen comprometidos con el descenso.

Programación, fecha 9 del Torneo Clausura

Martes 16 de septiembre

  • 15:00 | ADT vs UTC - Estadio Unión de Tarma

Miércoles 17 de septiembre

  • 13:00 | Sporting Cristal vs Alianza Atlético - Estadio Alberto Gallardo
  • 15:15 Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo - Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo
  • 19:30 | Cienciano vs Sport Boys - Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Jueves 18 de septiembre

  • 13:00 | Ayacucho FC vs Cusco - Estadio Las Américas
  • 15:15 | Atlético Grau vs Alianza Universidad - Estadio Campeones del 36
  • 19:30 | Deportivo Garcilaso vs Melgar - Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Por confirmar

  • Los Chankas vs Alianza Lima

Descansa: Universitario de Deportes

