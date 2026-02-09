Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Comisión Nacional de Árbitros comunicó esta decisión tras las polémicas surgidas en la fecha 3 de la Liga 1.
La Comisión Nacional de Árbitros comunicó esta decisión tras las polémicas surgidas en la fecha 3 de la Liga 1.
Por Redacción EC

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) tomó una drástica decisión tras los cuestionamientos al arbitraje en la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Sigue, FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por la Liga 1 2026
Fútbol peruano

Sigue, FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por la Liga 1 2026

Liga 1 2026: CONAR anunció que los audios del VAR serán públicos
Fútbol peruano

Liga 1 2026: CONAR anunció que los audios del VAR serán públicos

Fútbol peruano 2026: ¿experiencia extranjera o talento local dominará la Liga 1?
ECData

Fútbol peruano 2026: ¿experiencia extranjera o talento local dominará la Liga 1?

Presidente de Conar acepta que no hubo penal contra la U y anunció sanción a Ortega y Villanueva
Fútbol peruano

Presidente de Conar acepta que no hubo penal contra la U y anunció sanción a Ortega y Villanueva