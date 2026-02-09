Liga 1 2026: CONAR anunció que los audios del VAR serán públicos

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) tomó una drástica decisión tras los cuestionamientos al arbitraje en la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Mediante un comunicado, la CONAR anunció que todos los audios del VAR serán difundidas a todo el pública a través de los canales oficiales.

“La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) informa a la opinión pública que, en el marco de sus atribuciones y en concordancia con las políticas de transparencia, se ha dispuesto que los audios del VAR correspondientes a los partidos de la Liga 1 Te Apuesto 2026 sean de carácter público”, inició el comunicado.

“En tal sentido, a partir de la fecha 3 del campeonato, la CONAR difundirá dichos audios a través de sus plataformas oficiales, las cuales serán oportunamente difundidas por la Liga de Futbol Profesional Peruana”, continúa.

“La CONAR reafirma su compromiso permanente con la capacitación y el fortalecimiento del arbitraje a nivel nacional, con el objetivo de elevar el nivel profesional y preservar la transparencia e integridad de todas las competiciones”, finaliza.