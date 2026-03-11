Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) de la Federación Peruana de Fútbol publicó la programación oficial de árbitros para la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1, jornada que se jugará en distintas ciudades del país entre el viernes 13 y el domingo 15 de marzo.
TE PUEDE INTERESAR
- Prohibición de venta de GNV: ¿Qué ajustes económicos realizan los taxis amarillos y apps de movilidad ante la crisis?
- La joya poco conocida de Surco que volverá a abrir sus puertas tras sobrevivir a la guerra y a los invasores: Casa Hacienda San Juan Grande
- Irán posterga los funerales de Estado al ayatola Alí Jamenei inicialmente previstos para este miércoles
- Base de la CIA en Arabia Saudita fue alcanzada por ataque iraní con drones, según medios