La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) de la Federación Peruana de Fútbol publicó la programación oficial de árbitros para la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1, jornada que se jugará en distintas ciudades del país entre el viernes 13 y el domingo 15 de marzo.

Entre los encuentros más destacados de la jornada figuran el duelo entre Deportivo Garcilaso y Alianza Lima en Cusco, que será dirigido por Daniel Ureta Pereda, así como el partido entre Universitario y UTC en el Monumental, con Michael Espinoza como juez principal.

Asimismo, el choque entre Sporting Cristal y Sport Boys en el estadio Alberto Gallardo estará bajo la conducción de Joel Alarcón.

A continuación, la programación completa de árbitros para la jornada:

Viernes 13 de marzo

FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos - Árbitro: Sebastián Lozano Bedoya

Sábado 14 de marzo

Sport Huancayo vs ADT - Árbitro: Junior Rivera López

Domingo 15 de marzo