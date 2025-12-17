FBC Melgar presentó su nueva camiseta para la temporada 2026, con la que competirá en la Liga 1 y la Copa Sudamericana, mostrando un diseño que mantiene el clásico rojo y negro dominó del club arequipeño. La presentación oficial se realizó con la presencia de jugadores como Bernardo Cuesta, quien fue la imagen principal de esta “piel rojinegra”.

Esta nueva camiseta tiene una inspiración noventera, con un cuello camisero y detalles que rinden homenaje a la historia del club, incluido un escudo retro en la parte posterior y pequeños acentos en blanco que conectan a varias generaciones de hinchas.

Los directivos esperan que la indumentaria sea un símbolo de identidad para los seguidores en el 2026, un año en el que Melgar buscará el título nacional. Además de la camiseta de local, se presentaron versiones para el equipo femenino y las divisiones menores.

La nueva “piel rojinegra 2026” ya está disponible para la venta a los hinchas, con una preventa y entregas programadas en Arequipa, y también podrá adquirirse en tiendas autorizadas por la marca deportiva que viste al club.