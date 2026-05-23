Melgar emitió un comunicado oficial manifestando su molestia por el arbitraje y el uso del VAR en el partido frente a Juan Pablo II, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. La institución arequipeña señaló su “total disconformidad” con lo ocurrido durante el encuentro.

En el documento, el club indicó que ya había advertido previamente su preocupación ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) desde la designación arbitral, con el objetivo de garantizar transparencia e imparcialidad. Sin embargo, según Melgar, estas observaciones no fueron atendidas oportunamente.

Asimismo, sostienen que durante el partido se tomaron decisiones que influyeron directamente en el resultado, generando dudas sobre los criterios aplicados y el correcto funcionamiento de las herramientas arbitrales, especialmente el VAR.

En esa línea, Melgar solicitó formalmente la publicación de los audios y registros de comunicación del VAR correspondientes a las jugadas cuestionadas. Además, aseguró que tomará las acciones necesarias por los canales institucionales, reafirmando su compromiso con la transparencia, el juego limpio y el respeto hacia sus jugadores, comando técnico e hinchada.