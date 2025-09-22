Universitario de Deportes tomó la decisión de retirar una fotografía de Raúl Ruidíaz del museo del club hace unas semanas por un polémico video subido a sus redes sociales tras la derrota por 4-0 ante Palmeiras.
El delantero de Atlético Grau se expresó por primera vez y aseguró que no sabía que estaba en el recino ‘crema’.
“No sé cómo explicarlo. Son cosas que a mí no me afectan. Ni sabía que estaba ahí, me enteré hace un par de meses, pero me tienen sin efecto. Ellos pueden hacer lo que quieran”, indicó.
“Lo que pasa es que yo no estoy pendiente de lo que es Universitario. Yo tengo mi vida y lo que es Grau. Yo en la vida voy a subir algo para que le afecte al equipo de donde yo he salido, es ilógico. No ando pendiente, se hizo una película y ya lo salí a aclarar. La gente cree, bien. No estoy para hacer un cuento ni una película de todo eso”, apuntaló.
