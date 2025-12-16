Renzo Garcés atraviesa un momento especial en Alianza Lima y así lo dejó en claro al referirse a su evolución dentro del campo. El defensor blanquiazul destacó cómo su paso inicial por el mediocampo influyó de manera positiva en su desempeño actual como zaguero central, una adaptación que hoy le permite sentirse más seguro y con mayor lectura del juego en la última línea.

“Jugar al inicio en el mediocampo me dio una mejor visión cuando me colocaron como central, ya que me sentí más cómodo”, señaló Garcés, quien explicó que esa experiencia le permitió anticipar mejor las jugadas y entender los tiempos del partido desde una posición clave en la defensa.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

El futbolista también recordó que el proceso no fue sencillo al comienzo, sobre todo cuando el entonces entrenador José Guillermo ‘Chemo’ del Solar decidió ubicarlo en una zona distinta a la habitual. “Aunque al comienzo fue difícil cuando ‘Chemo’ me ubicó en esa posición”, confesó, reconociendo que el cambio representó un reto importante en su carrera.

🎙️ Renzo Garcés, jugador de Alianza Lima: "Jugar al inicio en el mediocampo me dio una mejor visión cuando me colocaron como central, ya que me sentí más cómodo. Aunque al comienzo fue difícil cuando 'Chemo' me ubicó en esa posición, le agradezco por ver algo en mí y confiarme… pic.twitter.com/2Levzqhs4l — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) December 16, 2025

Finalmente, Garcés expresó su gratitud hacia el estratega por la confianza depositada en él. “Le agradezco por ver algo en mí y confiarme ese rol”, concluyó el defensor, dejando en evidencia que esa decisión marcó un punto de inflexión en su crecimiento futbolístico y en su consolidación con la camiseta de Alianza Lima.