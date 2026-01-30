Ricardo Salcedo, jugador de Sport Huancayo, expresó su malestar luego de la derrota 2-1 ante Alianza Lima en Huancayo, resultado que, a su juicio, no reflejó lo sucedido en el campo de juego.
El futbolista aseguró que su equipo fue superior durante gran parte del partido, pero que la jerarquía del rival terminó marcando la diferencia.
“Creo que no merecimos perder, ellos no nos llegaron, pero bueno es un equipo con jugadores de jerarquía, y las que tuvieron la hicieron”, señaló Salcedo a Jax Latin Media, destacando que el conjunto huancaíno tuvo el control del encuentro y limitó las opciones ofensivas del cuadro blanquiazul.
El defensor también apuntó a las jugadas que terminaron en los goles de Alianza.
“El partido fue controlado en todo momento, ellos se encontraron con un penal y un tiro libre, pero después no tuvieron más”, agregó.
Asimismo, cuestionó las decisiones arbitrales y la ausencia del VAR.
“Es lamentable (que no haya habido VAR,( esto es fútbol profesional. El primer gol, el penal, viene de un córner donde la pelota había salido”, concluyó.
