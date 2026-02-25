Por Redacción EC

Sporting Cristal logró una dramática clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores 2026 tras imponerse en la tanda de penales al 2 de Mayo de Paraguay. El héroe de la noche fue el brasileño Cristiano Da Silva, quien convirtió el disparo decisivo con una ejecución llena de calidad que desató la celebración del plantel celeste y sus hinchas.