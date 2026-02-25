Sporting Cristal logró una dramática clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores 2026 tras imponerse en la tanda de penales al 2 de Mayo de Paraguay. El héroe de la noche fue el brasileño Cristiano Da Silva, quien convirtió el disparo decisivo con una ejecución llena de calidad que desató la celebración del plantel celeste y sus hinchas.

El lateral asumió la responsabilidad en el momento más tenso y sorprendió al arquero rival con un remate ‘picado’, demostrando sangre fría y personalidad. Su definición, suave y precisa, dejó sin opciones al guardameta y selló el pase del conjunto rimense en una serie que mantuvo en vilo a todos los presentes.

La notable ejecución no pasó desapercibida a nivel continental. Desde la cuenta oficial de X de la Conmebol Libertadores destacaron la calidad del disparo con un mensaje que rápidamente se volvió viral: “Definí como quieras... AURA”, acompañando el video del penal que aseguró la clasificación de Sporting Cristal.

El gol también significó una revancha personal para Cristiano, quien días antes había sufrido un autogol. Esta vez, el brasileño cambió la historia y se convirtió en el héroe de la noche, permitiendo que Sporting Cristal siga en carrera en el torneo y mantenga intacto el sueño de avanzar a la fase de grupos.