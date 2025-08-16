Sporting Cristal lamentó el fallecimiento de Eduardo Asca, quien fungió como jugador y entrenador del club, este sábado 16 de agosto.
El exportero le dedicó su vida al club ‘bajopontino’, en donde formó y entrenó a los guardametas en todas las categorías.
Además, fue parte del comando técnico de Sergio Markarián que consiguió el subcampeonato de la Copa Libertadores de 1997.
“Lamentamos la partido de Eduardo Asca, quien fuera jugador y entrenador de nuestro club. Nuestras condolencias a sus familiares”, publicó Sporting Cristal.
